Chuva segue na sexta, tem trégua no sábado e retorna domingo no Rio Grande do Sul

A instabilidade deverá persistir em boa parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (20). Durante a madrugada e início da manhã, pancadas de chuva devem atingir principalmente as regiões da Metade Norte e Leste.

À tarde, o calor também terá protagonismo, com máximas mais elevadas registradas nas cidades da Metade Sul, variando entre 30 e 32°C. Nas localidades da Metade Norte, as temperaturas mais altas devem oscilar entre 28 e 29°C, com variação de nuvens.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o dia será marcado por muitas nuvens, com maior chance de chuva na primeira metade do dia. Ao longo da tarde e da noite, espera-se melhorias e o retorno do sol.