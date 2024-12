Saída de Porto Alegre pela Castelo Branco será liberada às sextas-feiras e vésperas de feriados

Com a aproximação das festas de final de ano, período de alta demanda para deslocamentos ao Interior e ao Litoral gaúcho, a prefeitura de Porto Alegre irá liberar, a partir desta sexta-feira (20), o acesso da rua da Conceição à avenida Castelo Branco, pelos fundos da Rodoviária. A medida, a partir de agora, será adotada todas as sextas-feiras e vésperas de feriados, sempre das 16h às 22h, com o objetivo de melhorar o fluxo viário na saída da cidade. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (18) pela assessoria de imprensa da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).



A passagem estava bloqueada desde as enchentes de maio deste ano, quando a passarela de pedestres do Terminal Rodoviário foi derrubada para permitir a construção do corredor humanitário. Desde então, o trânsito na região estava afunilado no Largo Vespasiano Júlio Veppo, gerando congestionamentos.

De acordo com a EPTC, a liberação tem como foco atender ao aumento de fluxo de veículos durante o período de festas e férias. “A decisão é baseada na segurança e fluidez viária e pelo fato de não ser possível o desligamento do semáforo da Rua da Conceição embaixo do Viaduto da Júlio de Castilhos, o que impacta na travessia de pedestres e na acessibilidade universal”, destacou o diretor-presidente do órgão, Pedro Bisch Neto.



Segundo a empresa, agentes de fiscalização estarão no local orientando o trânsito e auxiliando na travessia próximo à área semaforizada embaixo do Viaduto Júlio de Castilhos. A medida será monitorada e ajustada conforme necessário.