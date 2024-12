Corredor humanitário de Porto Alegre será revitalizado em 2025

A prefeitura de Porto Alegre planeja iniciar, no começo de 2025, obras de requalificação do corredor humanitário, no Centro Histórico da cidade. O projeto, conduzido pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, está em fase interna de licitação e, após a ordem de início, deverá ser concluído em até 150 dias. A intervenção incluirá melhorias como nova sinalização, iluminação, drenagem, contenções laterais, gabiões e plantação de vegetação no entorno.