Obra do Quadrilátero Central terá pausa para não interferir no comércio

As obras do Quadrilátero Central, em Porto Alegre, terão uma pausa de 16 de dezembro a 6 de janeiro para não interferir no comércio do Centro Histórico. A decisão foi tomada em conjunto com a prefeitura, Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) e comerciantes. As informações são da prefeitura.A parada não interfere, segundo o órgão, no cronograma do trabalho, restando apenas a finalização de algumas vias e reparos, que serão concluídos até março.