Vendaval derruba telhado em quadra de futebol na cidade de Butiá

Os ventos causados pelo ciclone subtropical Biguá causaram a queda do telhado de uma quadra de futebol na cidade de Butiá na tarde deste domingo (15). Segundo a Defesa Civil estadual, duas pessoas ficaram feridas.

No local, era realizada uma confraternização de fim de ano quando o telhado foi arrancado pelas rajadas de vento. Em um vídeo postado nas redes sociais é possível ver o desespero das pessoas que estavam na quadra.

Além de Butiá, outras cidades gaúchas registraram problemas devido aos fortes ventos, sobretudo devido a queda de árvores e danos a telhados de residências.

Confira a relação de estragos causados pelo vendaval:

- Triunfo: Queda de 01 árvore

- Encantado: Queda de 01 árvore

- Pelotas: Queda de árvores

- Capão do Leão: 02 residências com danos no telhado

- Arroio Grande: 01 residência com dano no telhado

- Butiá: Queda do telhado de uma quadra de futebol. 02 feridos, ambos estáveis.