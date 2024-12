Ciclone Biguá perde força ao longo desta segunda-feira

De acordo com a MetSul Meteorologia, o ciclone subtropical Biguá se afasta para o alto mar e perde força ao longo deste segunda-feira (16). O dia ainda começa com algumas rajadas de vento do Centro para o Litoral do Estado em torno de 50 a 60 km/h, mas já parando ao longo do dia. A umidade do mar avança pela presença do Biguá. Desta forma, o dia já terá o sol aparecendo em todas regiões. Porém, no Sul, algumas cidades do Centro, Grande Porto Alegre, Serra e Litoral Norte ainda tem momentos de chuva entre as aberturas. A mínima e a máxima em todos o Estado deve ficar entre os 13 e os 27°C.

Já em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o tempo instável predomina devido à umidade do mar que avança na presença do ciclone subtropical Biguá. Isso fará o dia ter aberturas de sol e momentos de chuva. O vento vai perdendo força ao longo do dia com algumas rajadas pela manhã. A temperatura fica na casa dos 19 e dos 23°C.

LEIA TAMBÉM: Ventos fortes causam quedas de árvores e danos a residências no RS Neste domingo (15), a Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o alerta de chuvas intensas e ventos fortes para a região da Capital, até as 12h desta segunda. A medida é baseada em dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e recomenda precaução por parte da população.

O alerta prevê chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando até a 50 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos - entre 40 e 75 quilômetros por hora. Os riscos incluem alagamentos pontuais, queda de galhos e árvores, cortes de energia elétrica e descargas atmosféricas.

Os fortes ventos acompanhados de chuva que atingem o Rio Grande do Sul, neste domingo (15), causaram a queda de árvores e prejuízos a residências em pelo menos cinco municípios do Estado. As informações são da Defesa Civil gaúcha. Capão do Leão registrou duas residências com danos no telhado, enquanto Arroio Grande tem uma ocorrência neste sentido. Já os municípios de Triunfo, Encantado e Pelotas tiveram quedas de árvores.