Ventos fortes causam quedas de árvores e danos a residências no RS

Os fortes ventos acompanhados de chuva que atingem o Rio Grande do Sul neste domingo (15) causaram a queda de árvores e prejuízos a residências em pelo menos seis municípios do Estado. As informações são da Defesa Civil gaúcha.

Em Butiá, a queda de um telhado de uma quadra de futebol deixou dois feridos, mas ambos estão estáveis. Capão do Leão registrou duas residências com danos no telhado, enquanto Arroio Grande tem uma ocorrência neste sentido. Já os municípios de Triunfo, Encantado e Pelotas tiveram quedas de árvores.

Defesa Civil do Estado seguirá atualizando em caso de novos registros. Em Porto Alegre, o órgão municipal ampliou o alerta para na Capital . Em Porto Alegre, odas 15h deste domingo até 12h da segunda-feira (16), com possibilidade de chuvas de intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando até a 50 milímetros por dia, e ventos intensos – entre 40 e 75 quilômetros por hora.

Ocorrências em municípios gaúchos:

• Butiá: Queda do telhado de uma quadra de futebol deixa 2 feridos, ambos estáveis;

• Triunfo: Queda de uma árvore;

• Encantado: Queda de uma árvore;

• Pelotas: Queda de árvores;

• Capão do Leão: duas residências com danos no telhado;

• Arroio Grande: uma residência com dano no telhado.