Defesa Civil amplia alerta para chuvas intensas e ventos fortes em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o alerta de chuvas intensas e ventos fortes para região da Capital, válido das 15h deste domingo, (15) até as 12h de segunda-feira (16). A medida é baseada em dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e recomenda precaução por parte da população.O alerta prevê chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando até a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos – entre 40 e 75 quilômetros por hora. Os riscos incluem alagamentos pontuais, queda de galhos e árvores, cortes de energia elétrica e descargas atmosféricas.A Prefeitura de Porto Alegre segue monitorando a evolução das condições climáticas e divulgará novas informações conforme necessário. A recomendação é que todos permaneçam atentos às atualizações e tomem as medidas de segurança necessárias.A Defesa Civil mantém equipes de plantão e orienta os cidadãos a evitar áreas alagadas e locais próximos a rios ou arroios. Recomenda também que os moradores de áreas de risco procurem abrigo em locais seguros e que todos mantenham distância de postes, árvores e placas de sinalização que possam ser derrubados pelos ventos.Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.