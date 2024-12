Mercado Público de Porto Alegre apresenta programação artística para o Natal

O Mercado Público (Largo Glênio Peres, Centro Histórico) terá uma programação artística especial para as comemorações do Natal em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (16), o músico e compositor Carlos Freitas fará show no mezanino, às 11h e às 13h. No repertório da apresentação, músicas tradicionais natalinas e gaúchas. Carlos Freitas é músico e compositor há 32 anos e fez shows regionais com vários artistas ícones do Rio Grande do Sul. Entre as suas composições destaca-se Amor de Infância gravada pelo Tchê Garotos.O evento nataliano terá músicas como Amor de Infância, Alleluia, Noite Feliz, Negrinho do Pastoreio, Coragem e Chamamé do Amor. O show irá relembrar e agradecer aos comerciantes e ao povo gaúcho e brasileiro pelas doações e voluntariado durante as enchentes.De terça-feira, 17, a sexta, 20, a atração é a Mamãe Noel, representada pela artista Raquel Allves. Durante os quatro dias, em três horários diferentes (10h, 14h e 16h), ela estará no piso térreo, perto da escada rolante, onde contará histórias que celebram o espírito do Natal e a rica história do emblemático prédio. A iniciativa oferece a oportunidade para o público de todas as idades mergulharem nas tradições natalinas e na história do Mercado Público, símbolo da cultura porto-alegrense.A programação tem o patrocínio da Prefeitura de Porto Alegre. Até o dia 31, o Mercado Público terá a decoração de Natal realizada pela Coca-Cola, vencedora de chamamento público. Neste mês de dezembro, o horário de funcionamento, de segunda a sábado, vai das 7h30 às 19h. Aos domingos, as lojas abrem das 9h às14h e os restaurantes das 9h às 16h.