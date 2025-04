Em greve há nove dias, municipários realizam protesto na frente do South Summit

protesto nesta quarta-feira (9) na entrada do South Summit, que está sendo realizado no Cais Mauá , no Centro Histórico de Porto Alegre. O Batalhão de Choque da Brigada Militar foi acionado e acompanhou a manifestação. Em greve há nove dias, os municipários de Porto Alegre realizaram um, no Centro Histórico de Porto Alegre. Ofoi acionado e acompanhou a manifestação.

Os funcionários municipais estavam perto da entrada do estacionamento do Cais Embarcadero. Antes do protesto no South Summit, a categoria realizou um ato na sede da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), na rua Siqueira Campos. Na caminhada pelas ruas do Centro Histórico, os funcionários entoavam cantos como "trabalhador na rua, Melo a culpa é tua" e "Nós cuidamos da saúde, da escola e do DMAE. Senhor prefeito valoriza Já".

Na terça-feira (8), em assembleia geral, os funcionários municipais decidiram continuar em greve e em assembleia permanente. O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) rejeitou na terça-feira a possível proposta de reajuste do poder público municipal.

Uma nova reunião entre os servidores e o prefeito Sebastião Melo será realizada no sábado (12). A reposição salarial apresentada no encontro pelo secretário-geral de governo, André Coronel, foi de 4,83%, com parcelamento que pode ser estendido até 2026. Também foi oferecido 4,83% de reajuste imediato no vale-alimentação.

Não foi apresentada nenhuma consideração sobre os outros pontos da pauta de reivindicações. Em nota, o governo municipal disse que participou de cinco reuniões com a diretoria do sindicato e reafirmou o compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e a busca de soluções responsáveis, considerando as limitações orçamentárias enfrentadas pelo município, decorrentes da enchente de maio de 2024.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, os índices da defasagem inflacionária apresentados pelo Simpa não correspondem ao período da atual gestão. Entre 2022 e 2023, o Executivo, conforme a nota, teria concedido um reajuste salarial de 15,85% e aumentou em 35% o vale-alimentação. Em 2021, durante a pandemia da Covid-19, a concessão de reajustes foi impossibilitada pela Lei Federal 173/2020. Em 2024, a prefeitura repôs em 4,62% o vale-alimentação. A reivindicação dos municipários é uma reposição de 33,4%, de acordo com a defasagem inflacionária do subsídio.



Além disso, a prefeitura afirma que propôs recentemente um complemento remuneratório para os servidores que recebem até um salário mínimo básico, com pagamento retroativo a janeiro de 2024. O projeto de lei que viabiliza essa medida já está em tramitação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.