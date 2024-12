Centro de Porto Alegre registra movimento no penúltimo sábado antes do Natal

O JC Notícias mostra o movimento do comércio no Centro Histórico de Porto Alegre no penúltimo fim de semana antes do Natal, que cairá em dia de semana este ano. A rua Voluntários da Pátria, tradicional ponto de comércio popular da região, estava repleta de pessoas que buscavam os melhores preços nas lojas. Na Rua dos Andradas, o movimento era menor, mas, ainda assim, considerável tratando-se de um fim de semana chuvoso. O SindilojasPOA estima que as compras natalinas vão gerar cerca de R$ 600 milhões para o setor. No Estado, a Federação AGV projetou R$ 4,35 bilhões sem vendas.