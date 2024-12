Natal deve movimentar R$ 4,35 bilhões em vendas no RS

Há 15 dias do Natal 2024 as previsões indicam aumento de vendas do comércio gaúcho. A Federação das Associações Gaúchas do Varejo (Federação AGV) projeta receita de R$ 4,35 bilhões com a principal data promocional e última do ano para o setor. A cifra sinaliza alta de 7% no faturamento geral frente ao Natal de 2023, segundo a entidade.

Em Porto Alegre, o Sindilojas aposta em quase R$ 600 milhões com as compras natalinas.

O presidente da AGV Federação, Vilson Noer, ressalta que o resultado para os lojistas estará condicionado a um trabalho forte em ponto de venda (físico), da “dedicação na decoração nas vitrines e no atendimento diferenciado”. ressalta que o resultado para os lojistas estará condicionado a um trabalho forte em ponto de venda (físico), da “dedicação na decoração nas vitrines e no atendimento diferenciado”.

Noer também aposta que a demanda por produtos locais vai movimentar o varejo. Nos pós-enchente histórica de maio no Estado, houve mobilização tanto no Rio Grande do Sul como em outras regiões do País em prol do consumo de marcas gaúchas. Até hoje esta ação ainda é verificada em etiquetas que indicam a procedência do Estado.



“Há um movimento por compras para fortalecer o comércio local, para contribuir com quem acredita e empreende aqui”, acredita o dirigente.



Outro efeito do evento climático é no tíquete de presentes. “Tende a ser um pouco mais baixo, porém serão presentes com mais significado”, opina Noer. Itens para repor o que foi pedido também pode pautar as compras.



As compras também devem ser impulsionadas pelo dia em que cai o Natal, no meio da semana, observa o presidente da Federação AGV.

“Isso favorece as compras de última hora”. Por outro lado, pode ter uma menor busca de itens para algumas regiões, pois a percepção de muitos lojistas é que consumidores resolveram parte da demanda de fim de ano aproveitando os descontos da Black Friday, comenta Noer.