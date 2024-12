Porto Alegre deve enfrentar chuva e risco de temporais entre sexta-feira e sábado, prevê MetSul

A cidade de Porto Alegre deve enfrentar chuva, associada a áreas de baixa pressão nesta sexta-feira (13), que pode ser acompanhado de pancadas isoladas, de acordo com a empresa de meteorologia MetSul. Também deve chover no restante do Rio Grande do Sul, que pode ter precipitação isoladamente forte, vento e temporais isolados nos próximos dias. A Defesa Civil estadual e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um alerta para o período.

Segundo a MetSul, o cenário meteorológico deste fim de semana é de duas áreas de baixa pressão atmosférica, sendo que uma deve ser um ciclone. Os acumulados altos tendem a ser isolados, majoritariamente. Pode haver alguns pontos com temporais e alagamento e outras com pouca chuva no Estado. Essa é a expectativa que temos da atuação desse sistema de baixa pressão", explica a meteorologista da MetSul Estael Sias.

A tendência da instabilidade passar pela Região Metropolitana é entre o fim da tarde desta sexta-feira e o início da noite. "Diria que um período de risco e de alguma situação que possa gerar algum transtorno é da noite de sexta para a madrugada e começo da manhã de sábado. Esse é o período em que podemos ter alguma situação de temporal", complementa.

A chuva deve persistir ao longo do sábado, durante a tarde e a noite, período com bastante abafamento, variando de 21ºC a 29ºC. O clima deve melhorar no domingo, com nuvens, mas sem chuva, dia em que deve ter temperatura de 20ºC até 28ºC. A chuva retorna na terça-feira (17).

A MetSul ressalta que o cenário meteorológico de dois possíveis ciclones é complexo de prever. Estael ressalta que é difícil ser taxativo com a previsão. "Cada modelo coloca um cenário e a gente precisa se posicionar, apesar das ferramentas não concordarem em alguns aspectos, um deles é a quantidade de chuva para o RS como um todo.", explica.

O avanço da primeira área de baixa pressão entre esta sexta e o sábado. A Defesa Civil Estadual emitiu comunicado de risco pelo retorno das chuvas. Segundo o órgão, deve chover entre 30 e 70mm/dia na Campanha, Sul, Oeste, Missões, Noroeste e parte do Centro do Rio Grande do Sul. Demais regiões ficam abaixo de 30mm. Também deve haver, segundo a nota, rajada de ventos de 50 a 70 km/h no litoral. Já o Inmet, emitiu alerta de perigo potencial para Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

A orientação da Defesa Civil é que o público feche as janelas e portas e registro de água e gás, desligue os aparelhos elétricos, e permaneça em local seguro até a diminuição dos ventos. Além disso, não se abrigue sob árvores ou estruturas metálicas.