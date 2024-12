Rio Grande do Sul tem previsão de muita chuva para os próximos dias

Os dias de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul chegaram ao fim. A queda na pressão atmosférica combinada ao ar muito quente que predomina no Estado provocará aumento de nuvens já na madrugada desta sexta-feira (13) nas regiões Oeste e Missões. Nesses pontos, há previsão de temporais intensos antes mesmo do amanhecer.



Pela manhã, a instabilidade se concentrará na Metade Oeste, com risco de chuva volumosa isolada, acompanhada de raios e granizo. Ao longo do dia, a precipitação tende a se espalhar por grande parte do território gaúcho. Conforme a MetSul Meteorologia, as áreas mais suscetíveis aos fenômenos severos incluem Oeste, Noroeste e parte do Norte do Estado. No entanto, episódios de chuva forte e temporais poderão ocorrer de forma pontual em qualquer região.



Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o sol ainda deve predominar na maior parte desta sexta-feira, com intenso abafamento. A partir da tarde, pancadas de chuva estão previstas e podem ser acompanhadas por rajadas de vento.



No sábado (14), o dia começa com chuva na maior parte do Rio Grande do Sul, mas a instabilidade começará a avançar em direção ao oceano durante o decorrer do dia. Ainda assim, pancadas intercaladas com períodos de sol são esperadas em várias localidades. No Oeste, o ar mais seco favorecerá o retorno do tempo firme.



Já no domingo, o sol deve voltar a ganhar protagonismo. Entre a tarde e a noite, porém, áreas localizadas de instabilidade devem trazer chuva isolada. Na segunda-feira, novas áreas de instabilidade, associadas a um sistema que avança do Uruguai, provocarão aumento de nuvens e chuva em partes do Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões Sul e Leste.