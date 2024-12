Rio Grande do Sul tem novo alerta de temporais para sexta e sábado

Nesta sexta-feira, a cidade de Porto Alegre deve enfrentar um dia abafado e com possíveis tempestades, conforme previsão da empresa de meteorologia MetSul. A Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu alerta preventivo para temporais isolados e chuvas intensas e persistentes na cidade, vigente entre a madrugada de sexta-feira e as 14h de sábado. O evento deve se repetir na maior parte do Estado.

A Capital, segundo a MetSul, deve ter temperatura máxima de 33°C e mínima de 19°C na sexta-feira. O dia deve apresentar abafamento justamente pela aproximação da instabilidade associada ao ar quente do Norte e Noroeste.

As precipitações intensas podem ocorrer entre a tarde e a noite na cidade. No sábado, o tempo fica instável com pancadas de chuva e pouca oscilação térmica.

Conforme comunicado da Defesa Civil municipal, Porto Alegre pode registrar até 60 mm de chuva na sexta-feira, e rajadas de ventos entre 60 e 80 km/h, acompanhados de eventual queda de granizo. No sábado, a tendência é de chuva persistente e ventos de até 70 km/h. No último dia do fim de semana, a tendência é de pancadas de chuva fracas a moderadas ao longo do domingo, com acumulados entre 20 e 30 mm.

Já a temperatura geral deve diminuir, como prevê a instituição de meteorologia, até segunda-feira, voltando a aumentar na terça. No sábado, o dia deve ser de mínima de 18°C e máxima de 25°C. No domingo, as temperaturas devem oscilar entre 22°C e 17°C. Na segunda, a variação é entre 21°C e 17°C. Na terça, a temperatura máxima aumenta para 25°C e a mínima permanece igual.

No Rio Grande do Sul, a previsão é de máximas de 34°C e temperatura mínima de 19°C. A temperatura deve subir rápido e é provável que no turno da manhã passe de 30°C em cidades da metade Norte e Oeste, com uma grande sensação de abafamento.

Já na fronteira Oeste e Sul, áreas de instabilidade devem avançar desde a madrugada. Há previsão de núcleos de chuva forte a torrencial com muitos raios. Também há potencial de vendavais e queda de granizo em pontos isolados.

O volume de chuva nas regiões deve ser irregular, mas pode atingir 50 a 100mm em alguns municípios, com pontos de risco de volumes altos. Esses pontos podem ter, segundo a MetSul, alagamentos em áreas urbanas. Da tarde para a noite a chuva e espalha para todas as regiões com pancadas acompanhadas de tempestades. A Defesa Civil Estadual também acende o alerta para os próximos dias.