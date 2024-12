Verão no litoral Sul: estação promete altas temperaturas e poucas chuvas

O verão na zona Sul do Rio Grande do Sul promete ser de temperaturas elevadas e clima seco, com chuvas irregulares. A previsão aponta para dias consecutivos de calor, com temperaturas acima dos 30°C, especialmente a partir do final de dezembro. A estação deve ser marcada por um cenário de neutralidade climática, com influências mais fracas dos fenômenos El Niño e La Niña, que em outros anos impactaram mais fortemente o clima da região.

Henrique Repinaldo, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMET) da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), explica que a tendência é de um verão mais quente do que o usual. "Com o oceano Pacífico mais frio, as condições climáticas estarão mais estáveis, com uma possível La Niña de curta duração. Isso contribui para um cenário de menos chuvas e temperaturas um pouco mais altas", destaca.

As previsões indicam que as chuvas devem ser menos frequentes e mais irregulares, principalmente na região de Pelotas, Bagé, Campanha Gaúcha e em toda a zona Sul. Embora possam ocorrer episódios de chuva intensa, eles devem ser localizados, sem grandes volumes generalizados.

O calor intenso pode ser mais frequente entre janeiro e fevereiro, meses de pico do verão. A alternância entre dias quentes e amenos será característica, mas os períodos de calor extremo devem ser mais intensos do que o comum. “Os modelos também indicam temperaturas um pouco acima da média para os meses de verão. Se essas projeções de menos chuva durante o verão se confirmarem, aumenta também a chance que a gente tenha ondas de calor”, explica Repinaldo.

Destinos ideiais para o verão

Com o calor se aproximando, os balneários da zona Sul ganham destaque como opções perfeitas para quem quer curtir o verão na praia sem viajar para muito longe. Os balneários da região, com águas refrescantes e infraestrutura para lazer, são a escolha ideal para quem deseja relaxar ou aproveitar os dias de folga. Os mais procurados incluem:

Praia do Laranjal - Pelotas

Praia do Cassino - Rio Grande

Praia da Barrinha, Praia das Ondinas e Praia das Nereidas - São Lourenço do Sul

Praia de Arambaré - Arambaré

Praia do Hermenegildo - Santa Vitória do Palmar

Esses destinos são bastante procurados por turistas que buscam lugares tranquilos e refrescantes para aproveitar o verão com a família.