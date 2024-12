Operação Verão das praias do Sul do RS inicia em 14 de dezembro

A temporada de verão no Rio Grande do Sul já está se aproximando, e com ela, a expectativa para a Operação Verão Total, uma iniciativa do Governo do Estado que busca garantir segurança e infraestrutura para os milhares de turistas e veranistas que frequentam as praias durante esse período. A operação é uma parceria entre diversas secretarias e órgãos públicos, mobilizando desde o Corpo de Bombeiros Militar até equipes de saúde e comunicação. Neste ano, o início oficial das atividades ocorre no dia 14 de dezembro, mas algumas ações já estão sendo antecipadas em locais específicos.

A Operação Verão Total é organizada em cinco grupos temáticos: Mobilidade, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Bem-estar Social e Comunicação. Cada um atua de forma coordenada para atender às necessidades específicas da população e dos turistas. Na temporada anterior, mais de 5 mil agentes de segurança pública, incluindo policiais militares e civis, além de outros profissionais de diferentes secretarias, estiveram envolvidos no trabalho.

Neste ano, a operação já vem sendo antecipada com ações preventivas em alguns lugares, como na praia do Cassino, em Rio Grande, onde guarda-vidas voluntários estão atuando nos finais de semana e feriados em algumas guaritas da praia. Já em Pelotas, a ação ainda não foi implementada, e aguarda a resposta sobre a balneabilidade da praia do Laranjal para o posicionamento dos guarda-vidas voluntários.

Ações de segurança e prevenção

De acordo com os órgãos responsáveis pela iniciativa, a segurança dos banhistas continua sendo a principal prioridade. A tenente-coronel Sulenir Rosa, que coordena as ações no litoral Sul, destaca que um dos maiores sucessos da Operação Verão 2023/2024 foi a ausência de afogamentos fatais em todo o litoral. "Priorizamos a prevenção, ou seja, os guarda-vidas ficam atentos à distância que os banhistas ficam da beira da praia. Caso se afastem muito, o guarda-vidas efetua alertas de apito, alertando e orientando o banhista para que o mesmo fique mais próximo da beira”, conta. De acordo com ela, isso reduz drasticamente a possibilidade de ocorrência de afogamento.

Expectativas para a temporada

Segundo a tenente-coronel, a Operação 2024/2025 se prepara para ser ainda mais eficiente. A principal novidade será a ampliação da presença de guarda-vidas nas praias, com mais guaritas e a utilização de motos aquáticas para maior agilidade nas ações de resgates. Além disso, a operação terá uma série de ações voltadas para a saúde pública, com postos de atendimento espalhados ao longo da orla, oferecendo suporte médico e prevenção de doenças. "A expectativa é de que, mais uma vez, com a colaboração de todos, possamos proporcionar um verão seguro, confortável e inesquecível para todos que escolherem as praias do Rio Grande do Sul como destino", afirma Sulenir.

Como nos anos anteriores, as guaritas estarão ativadas o dia todo e as demarcações de área serão de 300 metros. Em cada guarita, dois guarda-vidas estarão atentos aos banhistas. “Uma novidade que estamos esperando é a ativação de mais três guaritas na praia do Cassino, devido a constatação de que o número de banhistas aumentou consideravelmente. Com isso, vimos a necessidade de instalação e ativação”, destaca. Outra novidade é a fixação de duas guaritas na Capilha, onde havia somente uma no ano passado.

Um projeto de guarda-vidas mirins também será lançado neste ano na Operação Verão. O objetivo é educar as crianças sobre segurança aquática. As equipes vão atuar nas praias do Cassino e do Laranjal e terão a missão de passar informações de segurança para os pequenos, criando multiplicadores de prevenção entre as famílias.

A tenente-coronel ressalta o sucesso da operação no ano passado, afirmando que, mesmo com um grande fluxo de turistas nas praias, o trabalho preventivo foi essencial para evitar tragédias. "Nós esperamos ter os melhores resultados possíveis, embora seja um desafio para nós bater os índices da operação anterior, ela foi um case de sucesso", afirma.

Orientações aos veranistas

O 3º Batalhão de Bombeiros Militar e o 3º Comando Regional de Bombeiros orientam que as pessoas procurem locais ao abrigo da Operação Verão e que não procurem balneários improvisados, como alguns recursos hídricos do interior do município, campings ou outras localidades que não tenham a supervisão dos profissionais. “Se estiverem nesses locais, orientamos que as pessoas usem coletes salva-vidas de acordo com o peso, que fica um pouco mais seguro”. Com relação às piscinas, a recomendação é que sejam colocados cercamentos ou, se não forem colocados, que os responsáveis deixem boias dentro, em caso de acidentes com crianças, pessoas que não saibam nadar ou animais.

Uma última orientação também é para que as pessoas respeitem as bandeiras que são colocadas nas praias. “Procurem evitar e respeitar os limites impostos pela Operação Verão, porque os guarda-vidas entendem muito do mar”, diz.



Operação Verão 2023/2024 em números

7ª Operação Verão

35 guaritas ativadas

77 guarda vidas Militar na guarita

67 guarda vidas civil temporário

60 salvamentos

58.208 prevenções

10.727 lesões por água viva