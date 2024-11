Pescadores de Pelotas buscam alternativas para superar desafios trazidos pela enchente

A pesca é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Sul, com um faturamento anual que pode chegar a R$ 900 milhões, segundo o Mapa Econômico do RS. No entanto, eventos climáticos recentes, como as enchentes que provocaram um alto volume de água na Lagoa dos Patos, trouxeram desafios significativos para o setor, especialmente para os mais de 800 pescadores da Colônia Z3, Pontal da Barra e Balsa, em Pelotas.