Beach tênis em alta: Pelotas vive aumento de popularidade do esporte

O beach tênis se tornou um dos esportes mais populares em Pelotas nos últimos anos. Com a chegada das altas temperaturas, a procura por aulas e horários disponíveis aumenta significativamente, movimentando ginásios e clubes da cidade. Atualmente, Pelotas conta com mais de seis espaços dedicados à prática do esporte, atendendo desde iniciantes até jogadores experientes.



Conhecido por ser acolhedor, acessível e de fácil aprendizado, o beach tênis atrai praticantes de todas as idades. Disputado em duplas, o esporte destaca-se pela inclusão, especialmente na categoria mista, que permite a participação de famílias inteiras.



"O beach tênis tem conquistado muitas pessoas que nunca praticaram esportes antes. Elas se apaixonam rapidamente e acabam jogando várias vezes por semana", relata Frederico Bender, entusiasta do esporte.



Além de promover saúde e socialização, o aumento no número de praticantes impulsiona a economia local. A demanda crescente gera mais aluguéis de quadras, mensalidades em clubes, consumo em bares e restaurantes, além de abrir novas oportunidades para professores e organizadores de torneios.



"Os torneios movimentam muito os clubes, com competições quase todos os finais de semana. Isso cria uma engrenagem econômica que beneficia desde os professores até os bares dos clubes, ampliando o impacto positivo do esporte na cidade", explica Bender.



Mais do que uma atividade física, o beach tênis é uma experiência social. Grupos de amigos e famílias se reúnem para jogar e celebrar, muitas vezes com churrascos e confraternizações pós-jogo. "A parte extra quadra é algo muito especial no beach tênis. Essa socialização foi o que mais me atraiu e me fez praticar ainda mais", completa Bender.



Com o crescimento constante de praticantes e a forte adesão da comunidade, o beach tênis promete seguir como um dos esportes mais vibrantes e inclusivos de Pelotas. Seja por lazer ou competição, a modalidade conquista cada vez mais espaço e fãs na cidade.