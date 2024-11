Rio Grande do Sul terá sexta-feira chuvosa e fim de semana ensolarado

Nesta sexta-feira (22), o clima segue úmido e nublado em grande parte do Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva serão mais intensas nas regiões Norte, Leste e Sul, mas os modelos da MetSul Meteorologia indicam baixos volumes acumulados. A partir de sábado (23), contudo, o tempo começa a secar, com sol e calor predominando em todo o Estado.

Aliás, na Metade Oeste o astro brilha forte já nesta sexta, impulsionando as temperaturas máximas para cerca de 30°C. Em contraste, as cidades do Norte e Leste terão maior nebulosidade, o que mantém as máximas ao redor dos 25°C. Na faixa Leste, ventos moderados a fortes devem ser registrados, resultado de um sistema de alta pressão no oceano que provoca variações de pressão e temperatura.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a sexta-feira será marcada por céu nublado a encoberto, com eventuais aberturas de sol e chance de chuva passageira. As temperaturas variam entre 19°C e 26°C. No fim de semana, o ar seco ganha força, garantindo predomínio de sol e calor.

Para a próxima semana, a previsão aponta tempo quente na segunda e na terça, seguido pelo retorno da chuva na quarta-feira.