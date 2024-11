Comunidades de Maquiné ficam isoladas por causa das chuvas

As comunidades da Sanga Seca, Garapia, Forqueta, Pedra de Amola e Linha Encantado, localizadas no município de Maquiné, no Litoral Norte, estão isoladas nesta quinta-feira (21) por causa das chuvas dos últimos dias. A Defesa Civil Estadual informa que o problema é recorrente quanto ocorre chuva um pouco mais volumosa. Na área central da cidade, o rio Forqueta está dentro da calha.

Condições climáticas devem melhorar no final de semana

A meteorologista Estael Sias, da Metsul Meteorologia, informa que ainda chove nesta quinta-feira e na sexta-feira (22) na região com volumes bem menores. Estael diz que as chuvas não devem agravar o problema das pessoas que estão isoladas, mas comenta que a preocupação é com alguma condição de queda de barreira devido ao solo encharcado. Segundo a meteorologia, o tempo deve abrir durante o próximo final de semana, permitindo que haja o resgate das comunidades atingidas.