Defesa Civil Alerta entra em operação no Rio Grande do Sul em dezembro

No dia 30 de novembro, a população de 36 municípios gaúchos irá receber um alerta de desastre climático nos dispositivos eletrônicos, com conexão 4G ou 5G. Trata-se de uma demonstração do Defesa Civil Alerta, novo sistema de envio de alertas da Defesa Civil nacional. A partir do dia 4 de dezembro, a tecnologia passa a valer em estados da região Sul e Sudeste do Brasil.



Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, neste primeiro momento, a escolha dos municípios foi feita pelo órgão nacional, incluindo Maquiné, Muçum e Eldorado do Sul, cidades fortemente atingidas pelas enchentes de maio.

Em coletiva virtual nesta segunda-feira (18), o ministro em exercício Valder Ribeiro, da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), detalhou o funcionamento da tecnologia. “O sistema funciona na fase de preparação de desastres. A Defesa Civil atua na prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. Procuramos colocar a sociedade em uma condição que ela se previna do desastre, é uma etapa fundamental para poupar vidas”, reforça o ministro. O sistema deve orientar para inundação, enxurrada e alagamentos.

A tecnologia utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagem de texto e aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, inclusive no modo silencioso. Os alertas são disparados para a população em área de risco e com cobertura de rede 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio do usuário.

“Tudo o que tínhamos referente ao sistema de alerta de emergência, de alguma forma, dependia da atuação da população. Estamos colocando uma camada a mais. Desde que haja antenas 4G, 5G e a população tenha telefones com esse tipo de tecnologia, eles irão receber esses alertas, independentemente de cadastros prévios”, explica a superintendente da Anel, Suzana Rodrigues.

O processo, conforme o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun, é baseado em uma plataforma já existente chamada de Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap). Tanto municípios quanto estados têm a possibilidade de indicar a saída do alerta, seja por mensagem, WhatsApp ou até mesmo televisão.



A expectativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional é nacionalizar o sistema no próximo ano. No fim do mês de novembro, outra reunião será marcada com representantes dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para alinhar a ampliação da tecnologia para as três regiões em 2025.



Em agosto deste ano, o Defesa Civil Alerta foi testado em 11 municípios brasileiros durante 30 dias. Os alertas foram enviados para as cidades de Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Indianópolis (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ). A ferramenta foi avaliada de forma positiva por 87% das pessoas que participaram da pesquisa.

Confira a lista de municípios do RS que receberão a demonstração: