Temporais causam estragos em diversas partes do RS entre domingo e segunda-feira

Os ventos e as chuvas fortes que atingiram o Rio Grande do Sul neste domingo (17) e na madrugada desta segunda-feira (18) causaram estragos em várias regiões do Estado. Segundo boletim da Defesa Civil, as cidades mais atingidas registraram quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia elétrica em alguns pontos. Confira, abaixo:

Coronel Barros teve uma pancada de chuva bem forte. Com a queda de uma árvore na BR-285, perto da Ponte do Rio Conceição, o trânsito estava em meia pista nesse local na manhã de segunda. A Coordenadoria Municipal está em contato com a PRF para sinalização da via e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para retirada da árvore.



Formigueiro: a Defesa Civil Municipal e CBMRS entregaram lonas em apoio a oito residências destelhadas no município. Também foram atingidos dois galpões no interior na localidade do Fundo do Formigueiro.



Ibiaçá: chuva e vento forte atingiram a cidade, ocasionando alguns destelhamentos pontuais de residências. Defesa Civil do município está apoiando os moradores.



Piratini apresentou destelhamento em três residências no município. Defesa Civil Municipal entregou lonas em apoio.



Restinga Seca: guarnição de Restinga Seca registrou seis ocorrências de destelhamentos oriundas do vendaval e forte chuva que atingiu a cidade durante a tarde de domingo. Sem ocorrências de gravidade. Nesse momento o tempo encontra-se estável e sem chuva.



Rio Grande: alguns bairros ficaram sem energia elétrica.



São Sepé: em razão das chuvas intensas e vendaval, na localidade do terceiro distrito, a escola municipal Eno Brum foi destelhada.