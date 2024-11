Depois do calor, semana será de instabilidade e queda nas temperaturas no RS

O Rio Grande do Sul está em alerta de "perigo potencial" para tempestades desde as 8h deste domingo (17), com validade até o final do dia. O volume de chuva pode variar entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, além do risco de ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e abrange as regiões Sudoeste, Centro, Noroeste, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste e Nordeste. As temperaturas do feriado e do fim de semana foram elevadas. No domingo, a mínima foi de 20ºC na Capital gaúcha, e a máxima pode atingir 37ºC. Nesta segunda-feira (18), no entanto, com a previsão de chuva em diversas regiões, os termômetros devem registrar queda, com mínima de 22ºC e máxima de 28ºC em Porto Alegre. Até quinta-feira (21), as temperaturas tendem a diminuir na cidade, voltando a subir posteriormente, de acordo com o Inmet. Segundo a MetSul Meteorologia, durante a semana "uma frente fria avançará pelo território gaúcho com aumento da cobertura de nebulosidade e chuva em diferentes pontos". O Norte do estado ainda terá ar quente. "Junto com o sistema frontal retornará umidade que favorecerá a chuva", complementa a nota do órgão. A umidade seguirá durante a semana, o que favorecerá a ocorrência de chuva frequente e tempo instável.Os episódios de chuva intensa, porém, serão isolados, mas com possibilidade de elevados volumes em curto período, gerando alagamentos e inundações repentinas. Áreas de instabilidade também poderão causar temporais localizados com ventos fortes e queda de granizo. A MetSul reforça que essas ocorrências serão pontuais e não atingirão todas as cidades diariamente. "Haverá momentos de melhoria com sol e nuvens," informa em nota. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar em uma faixa que vai do extremo Norte do litoral gaúcho, próximo a Torres, passando pelo Leste de Santa Catarina e alcançando o Leste do Paraná. Na Capital, o prefeito Sebastião Melo reuniu-se na sexta-feira (15) com integrantes da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) para discutir ações preventivas contra as chuvas intensas previstas para a semana. A expectativa é de precipitação a partir de segunda-feira (18), com maior intensidade na quarta (20) na Capital. Representantes da CEEE Equatorial e da Trensurb também participaram do encontro. Em caso de emergência, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 190 e 193.