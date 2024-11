Feriado terá altas temperaturas e chance de chuva no Sul do Estado

Nesta quarta-feira (13), o ar seco ganha força sobre o território gaúcho e o dia terá tempo aberto, sem nuvens. Segundo informações da MetSul Meteorologia, faz frio no amanhecer, especialmente na Serra Gaúcha, onde poderá ocorrer a formação de geada isolada nas cidades de maior altitude. Em grande parte das regiões, a mínima poderá baixar de 10°C, abaixo da média para esta época do ano. Durante a tarde, o tempo esquenta gradualmente com máximas que irão chegar aos 28°C no Oeste. A maioria das áreas oscila na faixa de 23ºC a 25°C, e com vento calmo.

Nesta sexta-feira (15), feriado do Dia da Proclamação da República, as previsões divergem. Segundo a Sala de Situação do Governo do Estado, há chance de chuva para o Sul do Estado, com mais de 60mm. Já em Porto Alegre, a MetSul Meteorologia indica uma sexta-feira de sol, enquanto a INMET aponta ocorrência de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.

Previsão para Porto Alegre

O ar seco comanda as condições do tempo na Capital e Região Metropolitana. Nesta quarta-feira, o dia começa ameno e a tarde fica agradável. O tempo seguirá firme até o começo da próxima semana. A partir de sexta a temperatura rompe a barreira dos 30°C e sobe entre as tardes de sábado e segunda. A previsão é de um feriadão escaldante na região.

Quarta-feira

Mínima: 13°C

Máxima: 26°C

Quinta-feira

Mínima: 14°C

Máxima: 28°C

Sexta-feira

Mínima: 17°C

Máxima: 30°C

Sábado

Mínima: 19°C

Máxima: 33°C

Domingo

Mínima: 20°C

Máxima: 35°C

Segunda

Mínima: 37°C

Máxima: 21°C