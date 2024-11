Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 8 a 14 de novembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 8 e 14 de outubro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Praia de Belas vira 'shopping de tapumes' com previsão de novas lojasUm total de 17 novas marcas devem abrir até março de 2025 no shopping. Matéria: Patricia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patricia Comunello/Especial/JC.2. Com 50 anos de operação na Serra, confeitaria se prepara para abrir no Centro de Porto AlegreA Dolce Gusto Confeitaria, de Bento Gonçalves, abrirá sua primeira loja franqueada na Capital. Matéria: Sarah Oliveira (GeraçãoE). Foto: Dolce Gusto/Divulgação/JC.3. Rebocadores devem fazer nova tentativa para desencalhar navio do Panamá no canal de ItapuãEmbarcação Eva Shangai encalhou no canal de Itapuã. Matéria: Osni Machado. Foto: VesselTracker/Reprodução/JC.4. Conselho aprova empreendimento do Grupo Zaffari com prédio de 130 metros de altura em Porto AlegreCom 17 votos favoráveis, seis contrários e três abstenções, foi aprovado pelo Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre o projeto especial do Grupo Zaffari. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: YouTube/Reprodução/JC.5. Iguatemi Porto Alegre vai ganhar empório da Serra GaúchaEmpório vai ocupar área onde foi loja de brinquedos e tem exposição do Egito Antigo. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.