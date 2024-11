Iguatemi Porto Alegre vai ganhar empório da Serra Gaúcha

"Invasão" de marcas da Serra Gaúcha a shopping centers de Porto Alegre? A coluna Minuto Varejo mostra que mais uma marca que nasceu na maior cidade da Serra vai desembarcar em um empreendimento da Capital.

maiores complexos comerciais do Rio Grande do Sul. Depois da cervejaria que vai abrir no novo shopping do Grupo Zaffari , agora é um empório de alimentos e bebidas que vai estrear em um dos

O Iguatemi Porto Alegre vai ganhar uma operação no estilo das bancas do Mercado Público - algumas delas, como Banca do Holandês e Banca 43 com unidades de rua e, inclusive, na vizinhança do Iguatemi -, será o Mercato Lagotto. Aliás, a coluna apurou que chegou a ter conversas com as bancas do Mercado, mas nenhuma topou encarar a empreitada e o tamanho do que é o empreendimento.

Detalhe: é uma marca que recém começou a operar e tem sede em Caxias do Sul. A coluna está buscando mais detalhes do perfil do Lagotto. A gerente-geral do Iguatemi POA, Nailê Santos, comenta que é um estabelecimento recente e que isso também faz parte da novidade e da expectativa para a entrega da nova atração. "Os donos têm inclusive produção própria", adianta Nailê.

O plano é começar a preparar o ponto em janeiro, com previsão de abrir até a metade de 2025.

Onde vai ser o mercado? O espaço, com cerca de 600 metros quadrados, é onde foi a Ri Happy, de brinquedos, em uma das saídas do primeiro piso do empreendimento. O local está tendo agora uma exposição do Egito Antigo.

Iguatemi atende a um antigo desejo dos frequentadores de ter um mercado. O complexo teve supermercado da bandeira Nacional - agora à venda pelo grupo Carrefour . A área, no lado oposto onde vai ser o Lagotto, é no acesso à praça de alimentação e hoje tem a megaloja da francesa Decathlon. Por que um empório? Na verdade, ode ter um mercado. O complexo teveA área, no lado oposto onde vai ser o Lagotto, é no acesso à praça de alimentação e hoje tem a

O Iguatemi buscou um conceito com pegada mais premium, com mais seleção e produtos de padrão e qualidade mais elevados, justamente para acrescentar um tipo de negócio que não tem no mix. Também vai se adicionar a famosa experiência, dando conta - o que se intensifica na região -, de consumidores com renda alta e que buscam esses produtos e uma seleção de marcas e diversidade com curadoria.

Outra razão para não voltar a ter supermercado é porque o vizinho Bourbon Country, do Zaffari, já tem hipermercado que atende bem a vizinhança, na percepção de executivos do Iguatemi não só da operação local, mas também de integrantes da direção da companhia de shoppings.