Praia de Belas vira 'shopping de tapumes' com previsão de novas lojas

Um “shopping de tapumes”. É a percepção ante a multiplicação de instalações no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, que escondem, algumas completamente e outras nem tanto, futuras ocupantes. A lista é comprida: 17 novas marcas devem abrir até março de 2025 (veja no box), adianta a gerente-geral, Patrícia Sanhudo, que atuava no Iguatemi POA.

“É uma aceleração total do Praia”, define ela, sobre a temporada aquecida no mix. Algumas envolvem pontos grandes e de fluxo estratégico. Onde foi o Dado Bier Garden Grill, fechado na pandemia, já está quase pronta a Jump Mania, primeira do Estado e que deve abrir esta semana.

Jump Mania entra onde foi o Dado Bier Garden Grill, que fechou na pandemia PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A Café do Mercado, onde foi Press Café, abre até dezembro e está encoberta por imenso lonão (foto). Até dezembro, serão 27 unidades novas, 18 já abertas e nove previstas até o Natal. "O Praia de Belas é o shopping mais resiliente do grupo Iguatemi”, atesta a executiva, sobre o atual momento.

O empreendimento foi um dos mais afetados no pós-pandemia porque muito do fluxo que vem de operações do serviço público - tribunais do Trabalho, Justiça Estadual, Federal e Fórum, além de escritórios jurídicos demorou a voltar e ainda não é 100%. Muitas repartições adotaram jornada mista, com presencial e remoto.

Patrícia comenta que a Cobasi, líder de petshop e fechada na enchente e alvo de polêmica de animais mortos na cheia, reabrirá este ano.



Além de estreantes, o shopping teve reinaugurações, retornos de marcas e trocas de ponto. Nas novas operações para 2025, o Sebrae, no terceiro piso, voltará a ter unidade de varejo, após a experiência no Mercado Paralelo, fechado no DC Shopping, após as cheias. “Vai ser uma loja incrível e que fará a ligação com produtos locais”, aposta Patrícia.

Sebrae vai ter loja, ao lado da academia BodyTech, para levar marcas regionais ao mercado PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A chegada da Le Lis, vizinha à Ashua, da Lojas Renner, e em frente da ex-Saraiva e ex-Tok Stok, carimba a formação de um eixo de moda, com Arezzo (de volta), Farm Rio (mudou de andar), Aramis (nova) e Brooksfield (ampliada) no setor. Há mais marcas no "quarteirão fashion".

“Estamos fortalecendo o plano de moda que vai atrair nosso público de volta”, associa a executiva.

Na antiga livraria, terá outra grife de vestuário, confirma Patricia, sem indicar nomes.

Palpite da coluna: será que vem por aí uma Zara no Praia? A marca espanhola tem, no Iguatemi POA, a única loja no Estado, que costuma liderar ou estar entre as duas unidades que mais vendem no País. Em 2023, a rede fechou a filial no BarraShoppingSul em meio a um enxugamento de pontos físicos no Brasil.

Mix do Praia de Belas Shopping: o que abriu e o vai abrir



Abriu em 2024: Action Cars, Aramis, Açailand, Acium, Arezzo, BodyTech, Da Quinta Café, Epak, Fogo&Gelo, Galeria de Arte Marcos Vandrade, Kart Indoor TopSpeed, Laser&Co, Me.Linda, Milky Moo, Okay Massagens, Pizza Hut, PKC, Shoulder e Total Tech.

Vai abrir: 2024 (Café do Mercado, Danki, DoraLis, Jump Mania, Havana, Le Lis, Maiojama Stand e TeddCatch), e 2025 (Bar do Alemão, CenterPanos, Clifield, Expresso Chaveiro, Loja do Sebrae, Loungerie, Orla do Praia, Prime Food e SmartSound).