Rebocadores devem fazer nova tentativa para desencalhar navio do Panamá no canal de Itapuã

Rebocadores devem fazer manobras, nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, para tentar desencalhar um navio do Panamá que está obstruindo a passagem pelo canal de Itapuã desde a sexta-feira (8). De acordo com a assessoria de comunicação da Portos RS, a previsão é que a lâmina d’água aumente hoje, permitindo a ação dos rebocadores e retirada da embarcação Eva Shangai. No sábado (9), os rebocadores estiveram no local avaliando a possibilidade de realizar os trabalhos, mas não havia condições. A passagem pelo canal foi agravada após o Rio Grande do Sul ter passado pela maior catástrofe climática de sua história, o que causou o acúmulo de areia e prejudicou a navegação.Problema semelhante havia ocorrido recentemente no canal de Itapuã com o graneleiro Mount Taranaki, de nacionalidade argentina, que havia ficado encalhado em um banco de areia. A embarcação carregada de cevada foi desencalhada no dia 3 de novembro por dois rebocadores.Portos RS prevê a dragagem dos canais mais assoreados O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, e o diretor de relações institucionais da empresa pública estadual gaúcha que atua como a autoridade portuária, Sandro Oliveira, através do Instagram, agradeceram a todos os secretários que junto ao governador Eduardo Leite trataram sobre a importância da hidrovia para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Eles também agradeceram ao secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costella, pela informação de que o projeto apresentado pela Portos RS ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) foi aprovado na reunião realizada na última quinta-feira (7), data em que o governo do Estado também fez o anúncio da liberação de R$ 731 milhões para dragagens nas hidrovias gaúchas assoreadas por causa das enchentes ocorridas entre abril e maio deste ano. No comunicado, Klinger e Oliveira destacaram a importância da aprovação do projeto, lembrando que ele é fundamental para o cenário de reconstrução da estrutura e melhoria logística hidroviária do Estado. “Esse projeto é fundamental para que a gente consiga ter os recursos necessários para poder falar da dragagem da hidrovia, da dragagem dos nossos canais de acesso. Das obras que são necessárias para recuperação do porto de Porto Alegre”, salientou o presidente da Portos RS. Klinger destacou que esses recursos vão servir para recuperar novamente a infraestrutura portuária, permitindo que haja capacidade de operação. “A partir de agora, vamos colocar em prática todo planejamento que a nossa equipe técnica fez e vamos atacar primeiro os canais que estão mais assoreados, que são os principais problemas que nós temos hoje”, informou o diretor de relações institucionais da Portos RS.