Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 2 a 8 de novembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 2 e 8 de outubro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Em parceria, empresas arrematam IPA e Colégio Americano em leilãoColégio Americano e o Colégio União passam, a partir de agora, a fazer parte do grupo Raiz Educação. Matéria: Redação. Foto: Luiza Prado/Arquivo/JC.2. Projeto do Zaffari para o Praia de Belas será apreciado pelo Conselho do Plano DiretorGrupo Zaffari construirá em terreno vizinho ao Shopping Praia de Belas; maquete eletrônica mostra como seria o complexo. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: YouTube/Reprodução/JC.3. Lojas do Nacional à venda já têm negociações avançadas com compradores no RSNo Rio Grande do Sul, são 39 lojas Nacional. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.4. Indústria do Vale do Taquari abastece polo moveleiro gaúcho com MDP e MDFFábrica da Dexco tem sido um dos motores da recuperação econômica na Região do Vale do Taquari. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Dexco/Divulgação/JC.5. Aeroporto de Porto Alegre chega a 120 voos e se aproxima de previsão diáriaEm 10 dias de volta de pousos e decolagens, são mais de 141 mil passageiros transportados. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.