Em parceria, empresas arrematam IPA e Colégio Americano em leilão

Leilão realizado nesta segunda-feira (4) sobre o restante dos prédios históricos do Centro Universitário Metodista - IPA, do Colégio Americano, em Porto Alegre, e do Colégio União, em Uruguaiana, teve lance vencedor.

DLS, do Grupo Dallasanta, teve sua oferta validada na tarde desta terça-feira (5). A empresa realizou parceria com o Colégio Leonardo da Vinci e o grupo Raiz Educação, rede educacional que já conta com mais de 20 mil alunos espalhados pelo Brasil.

O Colégio Americano e o Colégio União passam, a partir de agora, a fazer parte do grupo Raiz Educação. Em nota, as empresas afirmam "se comprometer a ampliar o trabalho dessas escolas que formaram milhares de gaúchos, com excelência de ensino, propósito e mais de um século de compromisso com a educação gaúcha".

Em recuperação judicial desde 2021, a Rede Metodista, mantenedora do grupo educacional no País, acumulou dívidas de quase R$ 600 milhões para mais de 11 mil credores. Em março de 2023, já havia sido vendida em leilão parte do terreno do IPA ao grupo Cyrella. O grupo integrava 11 colégios e seis instituições de educação superior, com cursos de graduação, mestrado, doutorado e especializações no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O plano de recuperação judicial da Rede previa a venda de 16 imóveis em todo o Brasil, quatro deles no RS. Além da propriedade de Passo Fundo, ainda há plano de venda de terrenos em Santa Maria.

Com a negociação, o Colégio Leonardo da Vinci terá sua unidade alfa transferida para as dependências do IPA. Com mais de 15 mil m² de área, o local conta com laboratórios, auditório de 400 lugares e biblioteca com mais de 500 m². A mudança busca proporcionar uma ampliação e maior qualidade na estrutura para os estudantes.

Confira, na íntegra, a nota publicada pelas empresas

