Leilão para compra do IPA e Colégio Americano recebe novo lance

O leilão da parte restante dos prédios históricos do Centro Universitário Metodista - IPA, do Colégio Americano, em Porto Alegre, e do Colégio União, em Uruguaiana, foi realizado nesta segunda-feira (4), com uma nova proposta. A DLS, do Grupo Dallasanta, que já conta com diversos imóveis pelo Rio Grande do Sul, fez uma oferta, que tem o prazo de três dias para ser validada.A empresa, no entanto, irá se pronunciar somente após o prazo da oferta. O leilão ocorreu no modelo "Stalking Horse", ou seja, quando há uma oferta feita antes de o bem ir a leilão, o que faz com que a empresa tenha uma preferência em relação aos outros concorrentes na hora de fazer ofertas. Até esta segunda-feira (4), o lance preferencial havia sido ofertado pela ECB Group, dona da Be8, comandada por Erasmo Carlos Battistella. Em nota, divulgada no começo de outubro, o grupo informou que estava em processo de avaliação sobre a possível aquisição do Colégio Metodista Americano, de Porto Alegre, e do Colégio Metodista União, de Uruguaiana. A empresa já arrematou, em 2022, o Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo.Fundado em 1923, o IPA encerrou as atividades de Ensino Superior neste ano. Em 2023, a Construtora e Incorporadora Cyrela Goldsztein adquiriu parte do imóvel.