Incêndio atinge estabelecimento na Bento Gonçalves em Porto Alegre

Um incêndio atingiu o Centro Evangelístico da Assembleia de Deus em Porto Alegre nesta terça-feira (5). A ocorrência teve início por volta das 16 horas, na avenida Bento Gonçalves, 343, no bairro Azenha.

No local, não estava acontecendo liturgias e não houveram maiores complicações. Cerca de uma hora após o início do fogo, as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, restando o rescaldo. Não houveram feridos e a causa do incêndio permanece desconhecida.

A Capitã Betina Martins, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, esclareceu que todos presentes conseguiram sair ainda no início do incêndio, e que o combate ocorreu de forma satisfatória. "Agora estamos na fase do que a gente chama de rescaldo, quando conseguimos extinguir as chamas e reviramos tudo que foi consumido pelo fogo, para que a gente consiga ver direito o que aconteceu", explicou Betina.

Compareceram ao atendimento dois pelotões do Corpo de Bombeiros com dois caminhões e duas viaturas da corporação. Também estiveram no local duas motos da Brigada Militar e uma viatura adicional da Defesa e Polícia Civil.

A informação preliminar que os bombeiros receberam no chamado, segundo Betina, era que a ocorrência teve início com realização de solda no interior do estabelecimento.

Já Antônio Carlos Pacheco, pedreiro e pintor, relata que estava trabalhando no local quando quando as chamas começaram. "Eu estava rebocando a parede de fora quando ouvi um estouro e vi fumaça", relata. Além de Pacheco, havia mais um casal presente no local.

Segundo o funcionário da Defesa Civil, inspetor Iguaraçu Peçanha, foram apresentados ao menos quatro versões dos fatos, as quais não foram especificadas pelo profissional. Agora, a corporação deve aguardar as imagens para formar uma causa concreta. "As quatro versões estão se contradizendo, e vamos analisar as imagens primeiro", reitera Peçanha.