Depois de quase dez horas, bombeiros controlam incêndio em depósito abandonado em Gravataí

Depois de quase dez horas de combate a um incêndio, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul conseguiu controlar as chamas que atingiram um depósito abandonado às margens da RS-030, nas proximidades da parada 94, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O fogo foi controlado e os bombeiros seguem com quatro guarnições atuando na extinção do incêndio e rescaldo. A operação contou com a participação de guarnições de Bombeiros Militares de Gravataí, Alvorada, Esteio e Porto Alegre.

O fogo começou por volta das 19h de domingo (6). Os bombeiros militares conseguiram controlar as chamas por volta das 5h de segunda-feira (7). Ninguém ficou ferido - o local estava vazio. O Corpo de Bombeiros Militar não informou a causa do incêndio. Dentro de depósito, havia uma grande quantidade de entulhos como plásticos, pneus e colchões.

No domingo, seis caminhões do Corpo de Bombeiros Militar foram utilizados no combate às chamas. O local fica às margens da RS-030, próximo à garagem da empresa de ônibus Sogil, no bairro Parque dos Anjos, em Gravataí. Para realizar o trabalho de combate ao fogo, a pista da RS-030 teve que ser bloqueada em direção a cidade de Glorinha.