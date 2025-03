Incêndio atinge resort na Serra Gaúcha

Um incêndio na noite desta quinta-feira (13) atingiu o Divisa Resort, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. O fogo começou por volta das 21h. O resort está localizado na Estrada do Blang, 2715.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros de São Francisco de Paula que prestou o primeiro apoio, as chamas destruíram totalmente o prédio onde ficava o restaurante, área de recreação, cozinha e também estoque.

As chamas consumiram cerca de 1.500 metros quadrados de área construída.



Foram utilizados 18.000 litros de água dos caminhões e mais 20.000 litros do manancial próximo para o combate das chamas e também do rescaldo. Além disso, 3 caminhões de bombeiros atuaram no controle dos fogos. Não houve registro de vitimas.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo Divisa Resort, o foco do incêndio teria iniciado por conta da uma lareira. Para garantir o funcionamento da operação, o restaurante seguirá atendendo os hóspedes no segundo piso.