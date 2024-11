Estudo da Ufrgs aponta megadesastre por deslizamentos durante as enchentes

Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), divulgado no começo deste mês, caracteriza os deslizamentos ocasionados pelas fortes chuvas de maio no Estado como um megadesastre. Ao todo, foram identificados 16.862 pontos de ruptura, com Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, liderando o número de ocorrências, totalizando 656 cicatrizes, seguida de Veranópolis, na mesma região, com 636.

“O solo e a rocha não conseguiram suportar a quantidade de chuva nesses pontos, indo muito além dos nossos registros, em termos de quantidade”, explica o pesquisador Clódis Andrades-Filho, professor do Instituto de Geociências da Ufrgs e coordenador do mapeamento. Tanto o mapeamento quanto as prefeituras indicam que a área rural foi a mais afetada.



Segundo a nota técnica elaborada pelo Instituto de Geociências da Ufrgs, juntamente com o Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia, o número total de registros no Rio Grande do Sul supera o fenômeno de 2011, no Rio de Janeiro, quando foram registradas 4.300 cicatrizes.



Ao todo, as equipes mapearam mais de 18 mil km², desde abril até o final de outubro, a pedido dos voluntários, que estavam atuando nas áreas de deslizamentos. “Começamos pelo Vale do Taquari, mas identificamos que se tratava de um evento extremo que atingiu outras áreas do Estado”, reforça o pesquisador Andrades-Filho.



Os dados cobrem as bacias hidrográficas Taquari-Antas, Caí, Sinos, Pardo, e os rios Alto e Baixo Jacuí, além de Vacacaí-Mirim, abrangendo 150 municípios da Região Hidrográfica do Guaíba. As cicatrizes e os pontos de ruptura de movimentos de massa representam 100% da área atingida na escarpa sul do Planalto Meridional-RS. Foram registradas 15.376 cicatrizes e 16.862 pontos de ruptura, tornando este evento o mais devastador já registrado no Brasil – com mais de 10 mil propriedades afetadas e diversas vias de acesso comprometidas.



Cada tipo de ruptura, no entanto, se comporta de forma diferente e gera necessidades distintas. “O fluxo de detritos aproveita uma área da encosta que já é mais acanalada, com predisposição para ter fluxo e se forma um rio de pedra, o que é muito destrutivo”, exemplifica.



Já em casos de deslizamentos, o movimento do solo e da rocha acontece mais próximo de onde começou, o que gera uma área menor de impacto, embora o grau destrutivo seja relevante. Os rastejos de solo, caracterizados por fissuras e rachaduras, em geral, ocorrem de forma lenta, segundo Andrades-Filho. No entanto, com as enchentes, o movimento ocorreu de forma mais abrupta. As contenções ocorrem em áreas rurais, especialmente nas lavouras, com cobrimento das rupturas e drenagem.

As informações do mapeamento são utilizadas para estimar os danos, além da revisão do Plano Diretor dos municípios. A expectativa é que os “dados deem suporte e avancem para o aperfeiçoamento para os sistemas de previsão e alerta para risco geológico e ocorrências de deslizamentos”, reforça o professor Andrades-Filho.