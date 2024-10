Documentário retrata catadores de recicláveis atingidos pela enchente

As dificuldades enfrentadas por catadores de materiais recicláveis atingidos pela enchente de maio deste ano, que em muitos casos perderam suas casas e o local de trabalho, está retratada no documentário "Catadores RS na Resistência", que será lançado esta semana em Porto Alegre. O curta-metragem é uma realização do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), com o apoio do Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O curta, gravado em junho de 2024 em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, apresenta relatos de catadores e visa promover a conscientização sobre a importância do trabalho destes profissionais, preservar a memória e valorizar o esforço de superação das adversidades enfrentadas pelos coletivos. Também apresenta um estudo de 2023 da WIEGO, organização internacional que atua no empoderamento de trabalhadores informais, demonstrou como 90% dos catadores de materiais recicláveis vivenciaram pelo menos um evento climático extremo no período de um ano.



A primeira exibição será na quinta-feira, 31 de outubro, às 15h, no Centro de Educação Ambiental Bom Jesus (avenida Joaquim Porto Vila Nova, 143 - Bom Jesus). O evento é gratuito, aberto ao público e contará um debate sobre o filme. Na semana seguinte, também na quinta, 7 de novembro, o documentário será exibido no Auditório da Faculdade de Arquitetura da Ufrgs (Rua Sarmento Leite, 320 - Centro Histórico), a partir das 18h30. A inscrição pode ser feita por este link.