Linha de instabilidade do ciclone avança com vendavais de até 100 KM/H

Uma linha de instabilidade associada à formação de um ciclone tropical avançava de Oeste para Leste pelo Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (24) com temporais isolados de chuva forte e rajadas de vento. As tempestades provocaram transtornos e danos em alguns municípios, conforme a MetSul Meteorologia.

Dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia registraram rajadas de vento até o final da manhã de 87 km/h em São Vicente do Sul, 81 km/h em Soledade, 80 km/h em Santa Maria, 78 km/h em Ibirubá e 77 km/h em Rio Pardo.

A maior rajada de vento observada em estação meteorológica até o fim da manhã desta quinta-feira se deu na Base Aérea de Santa Maria, no Camobi, onde a Força Aérea reportou vento de 104 km/h.

O vendaval na cidade de Santa Maria causou queda de árvores e placas, ocorrências de destelhamentos e falta de luz em diferentes bairros da cidade, como Bonfim e Nova Santa Marta. Na vizinha cidade de São Pedro do Sul, o temporal também provocou queda de árvores. A pressão atmosférica despencou a valores baixíssimos durante a manhã. Valores abaixo de 1000 hPa são considerados críticos para o risco de tempo severo, especialmente de vento forte, e várias estações apontavam marcas ao redor de 995 hPa.

No fim da manhã, a pressão atmosférica no Aeroporto Salgado Filho era de apenas 996 hPa. O mesmo valor era observado na base aérea de Canoas e na estação convencional da Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Em Pelotas, o aeroporto reportava pressão em superfície de 997 hPa.

Além da muito baixa pressão atmosférica, a temperatura estava bastante alta para o período da manhã. Em Campo Bom, a maior temperatura observada até às 11h da manhã foi de 34,2ºC. A chuva entre meia-noite e 11h da manhã na rede do Instituto Nacional de Meteorologia somou 70 mm em Bagé, 63 mm em Livramento, 54 mm em Dom Pedrito e Santiago e 47 mm em Quaraí.

Por sua vez, na rede do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, o Cemaden, os acumulados no mesmo período foram de 61 mm em São Borja, 54 mm em Rosário do Sul, 48 mm em Nova Palma, 47 mm em Faxinal do Soturno, 45 mm em Santa Maria, e 43 mm em Pedro Osório e Segredo.

A linha de instabilidade associada ao ciclone atinge a área de Porto Alegre e região metropolitana agora no começo da tarde com chuva e rajadas de vento forte em diferentes pontos. A chuva chega com vento, isoladamente forte a intenso, no decorrer da tarde em localidades da Serra e do Litoral Norte.