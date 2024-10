Temporais atingem o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

A quarta-feira (23), que para muitos municípios gaúchos registrou o calor mais intenso desde o fechamento do verão, em março, antecede uma quinta (24) também quente, mas marcada por ampla instabilidade. O grande destaque fica por conta da formação de um ciclone extratropical na altura do Uruguai, que ao longo do dia deve avançar em direção ao oceano e, em paralelo, enviar nuvens carregadas para o Rio Grande do Sul.

Nesta quarta, em Porto Alegre, a título de exemplo, a máxima foi de 34,9ºC, segundo a estação de referência climatológica do Jardim Botânico - a mais alta temperatura na cidade desde o dia 20 de março, quando foi registrado 37,1ºC. O tempo também ficou cerca de 10°C acima da média máxima histórica da cidade em outubro, que pela série 1991-2020 é de 25,2°C.

Na quinta, a possibilidade de chuva será constante desde o início da madrugada, especialmente na Campanha. No decorrer do dia, as nuvens vão avançando por todo o Estado. Mesmo com a instabilidade, a tendência é de que haja aberturas de sol ao longo do dia. Em contrapartida, há condições tanto para chuva forte quanto para temporais - estes mais isolados, mas com condições de ocorrência, sobretudo no Oeste.

Pelo ciclone, há previsão de vento no decorrer do dia, com rajadas que devem ficar na casa dos 60 a 80 km/h. A Defesa Civil do RS emitiu um alerta para o risco de tempestades com eventual queda de granizo válido para todo o Estado durante o dia de hoje.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o tempo instável predomina e, apesar de momentos com tempo seco e aberturas de sol, haverá períodos de céu totalmente encoberto. A mínima na Capital deve ficar na casa dos 21°C, enquanto a máxima não ultrapassa os 31°C.