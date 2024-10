Calor intenso vai ser seguido de temporais no RS, aponta Sala de Situação

A Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (Sema-RS) apontou, nesta terça-feira (22), que o intenso calor que atua no território gaúcho vai ser seguido de um sistema de baixa pressão e um ciclone extratropical. Junto ao calor, que favorece a instabilidade, haverá, a partir da próxima quarta-feira (23) a possibilidade de temporais em toda a região, os quais devem ganhar força principalmente na quinta-feira.

Os temporais estão associados a rajadas de vento que podem variar entre 60 e 80km/h em todas as regiões, chegando ou ultrapassando 100km/h. Também pode haver granizo e descargas elétricas.

Ainda na quinta-feira, esse sistema de baixa pressão vai dar origem a um ciclone extratropical. Embora, segundo o comunicado, ele atue somente sobre o mar, sua passagem deve ser acompanhada também por uma frente fria. Esses pontos devem favorecer novos temporais ou reforçar os que estão em curso.

O portal de meteorologia MetSul, por sua vez, detalha que a quinta-feira será um dia de muito alto risco meteorológico. Embora, por sua vez, o portal preveja chuva muito isolada e passageira em diferentes regiões gaúchas entre terça e quarta-feira, uma linha de instabilidade deve avançar pelo sul do Brasil e nordeste da Argentina.

A Defesa Civil do Estado também segue em alerta. Conforme o comunicado, os acumulados podem variar entre 20 e 40 mm/dia em áreas da Campanha, Oeste, Norte e Vales, e abaixo de 15 mm/dia nas demais regiões na quarta-feira (23).

Na quinta-feira, na qual temporais devem ter mais intensidade, os acumulados devem serem torno de 40 a 50 mm/dia na Campanha, Oeste, Centro, Região Metropolitana de Porto Alegre e Norte do Estado. Nas demais regiões, os volumes são inferiores a 30 mm/dia.

O fenômeno permanece, ao menos, até sexta-feira, a qual, embora ainda chova em alguns pontos, deve apresentar uma melhora do tempo em várias áreas do Sul. A tendência é que nesse dia, segundo a Defesa Civil, o ciclone se afaste para o alto mar. Os ventos permanecem intensos em todo o Litoral, com rajadas até 80 km/h, e devem perder intensidade gradualmente ao longo do dia.