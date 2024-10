Semana será de altas temperaturas e formação de ciclone extratropical no RS

A semana será marcada por instabilidades em grande parte do Rio Grande do Sul, com altas temperaturas e com a presença de chuva, especialmente na metade Oeste. Apesar do final de semana de tempo firme, o foco dos meteorologistas, no entanto, está direcionado para a próxima quinta-feira (24), quando um ciclone extratropical deve se formar no Estado, devido a um sistema de baixa pressão.



Os gaúchos devem sentir o impacto do deslocamento do sistema de baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina já no começo da semana. Nesta segunda-feira (21), algumas regiões próximas da fronteira devem registrar cerca de 10 milímetros de chuva. O dia também terá sol entre nuvens, com temperaturas próximas às de primavera - que marcam o início do dia de forma mais amena, mas atingem os 31ºC durante a tarde, em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Na terça-feira (22), embora isoladas, as instabilidades devem aumentar, principalmente na Região das Missões, no Oeste e no Noroeste. “O fenômeno não será tão intenso como ocorre em outras regiões do País, (como o caso de São Paulo), mas a chuva retorna ao Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva, rajadas de vento e eventuais descargas elétricas”, explica a meteorologista Franciele Trassante, da Sala de Situação do governo do Estado.



A chuva deve chegar até os 50 milímetros no Oeste, no Centro e na Missões, com a formação de um ciclone extratropical, que pode atingir todo o território gaúcho, com rajadas de vento de até 100 km/h, quedas de granizo e descargas elétricas.

“Seguimos acompanhando, porque na primavera as instabilidades variam bastante. Vemos a quinta-feira com maior preocupação, pois esse sistema vai se intensificar, se aproximando do Estado com temporais em todas as regiões”, alerta Franciele. A configuração, no entanto, tende a ser rápida. Na sexta-feira (25), as condições devem melhorar de forma gradual.



A semana também será de temperaturas altas até a quinta-feira, com a máxima na casa dos 30ºC.