Melo e Rosário intensificam campanha de rua no último fim de semana

O último fim de semana antes da realização do segundo turno das eleições à prefeitura de Porto Alegre, no próximo domingo (27) foi de muito sol e clima agradável. Isso favoreceu as agendas de rua dos candidatos Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB), marcadas pelo contato direto com o eleitor em diversos pontos da Capital.

LEIA MAIS: Melo recebe apoio de prefeitos da Região Metropolitana e Rosário aposta no corpo a corpo

Neste domingo (20), a agenda começou cedo para Melo, que busca a reeleição. Às 9h30min, o prefeito reuniu apoiadores no Parque Marinha do Brasil, no bairro Praia de Belas, onde, junto com a vice Betina Worm (PL), fez gravações para o horário eleitoral gratuito, que vai até sexta-feira (25). A campanha teve continuidade à tarde, quando Melo e correligionários se concentraram às 16h na Praça Júlio de Mesquita para uma caminhada de 6km pela Orla do Guaíba, percorrendo os trechos 1, 3 e o parque do Pontal.

Com Maria do Rosário, a campanha começou pelo parque da Redenção por volta das 11h, onde a petista e apoiadores como a deputada estadual Luciana Genro (PSOL), a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (sem partido) e o ex-governador Olívio Dutra (PT) participaram de uma caminhada por dentro do parque. A candidata ainda cumpriu agendas no Morro Santa Tereza e no calçadão de Ipanema, ambos na zona Sul da Capital.

O sábado (19) começou para Melo às 9h30min, com uma caminhada no bairro Sarandi. Em seguida, participou de uma carreata até a Vila Asa Branca, passando pelas principais ruas da região e cumprimentando apoiadores. A carreata seguiu até a Avenida Borges de Medeiros e terminou a agenda no Viaduto São Pedro, onde havia mobilização de torcedores colorados para o Gre-Nal no Estádio Beira-Rio. Melo também realizou uma ação no Mercado Público.

Para Rosário, a campanha do fim de semana teve início às 10h, com ações na Lomba do Pinheiro e, mais tarde, às 13h30min, na Restinga. Depois de realizar gravações para o horário eleitoral, a petista fez uma carreata ao lado do deputado estadual Miguel Rossetto, que percorreu as ruas do Centro Histórico, terminando a noite com uma caminhada nos bares do bairro Rio Branco, acompanhada por parlamentares eleitos, integrantes da bancada LGBTQIAPN .