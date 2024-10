Melo recebe apoio de prefeitos da Região Metropolitana e Rosário aposta no corpo a corpo

A pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições à prefeitura de Porto Alegre, marcado para 27 de outubro, Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) seguem realizando movimentos de campanha em busca de votos e apoios. Nesta sexta-feira (18), o candidato à reeleição teve um encontro em que recebeu apoio de um grupo de prefeitos da Região Metropolitana da Capital, enquanto a petista foi para o corpo a corpo com a população.

Pela manhã, Maria do Rosário foi ao Centro Histórico conversar com porto-alegrenses sobre os temas do transporte público e da acessibilidade. Recebeu das pessoas críticas relativas ao longo tempo que têm de esperar para a chegada dos ônibus e às dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam para circular na região central da cidade.



À tarde, a petista reservou algumas horas para gravar programas de TV e, posteriormente, partiu para um mutirão junto ao ex-prefeito de Porto Alegre e ex-governador do Estado Olívio Dutra (PT), na Chácara dos Bombeiros. Ao anoitecer, teve agenda de campanha com o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) e a vereadora eleita Grazi Oliveira (PSOL) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Grande Oriente do RS, no bairro Rubem Berta.



Já Sebastião Melo reservou a manhã para uma reunião com a coordenação de sua campanha e a tarde para gravações de TV. No final do dia, o atual chefe do Executivo de Porto Alegre se reuniu com prefeitos em exercício e eleitos da Região Metropolitana e das proximidades para que estes entregassem um manifesto de apoio à sua candidatura, em encontro realizado no comitê central de sua coligação. Ao todo, 18 representantes de 17 municípios gaúchos assinaram o documento.



“Espero que os prefeitos que continuam e os que estão deixando os cargos, que a gente possa avançar juntos na questão da saúde e mobilidade metropolitana, entre outros temas”, disse Melo ao receber a carta de apoio. O candidato à reeleição destacou a importância da integração metropolitana para o desenvolvimento de projetos conjuntos entre os municípios.