Transporte público de Porto Alegre tem nova linha a partir desta segunda-feira

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa que a partir desta segunda-feira (21) entrará em circulação a nova linha 272.6 - Moradas da Hípica via Costa Gama para atender a demanda de passageiros da Estrada Costa Gama. Além desta linha com 12 viagens, sendo seis por sentido, outras 15 terão alteração na oferta, o que resulta em 97 viagens a mais no sistema de transporte público de Porto Alegre. As mudanças serão na tabela horária oficial de dias úteis das bacias operacionais executadas pelos consórcios MOB (Bacia Norte/Nordeste), Viva Sul (Bacia Sul) e Via Leste/Mais (Bacia Leste/Sudeste).A alteração atende determinação do Centro de Controle Operacional de Transportes (CCOt), que faz a análise diária do monitoramento da frota de ônibus municipal em tempo real, com acesso a informações importantes para a tomada de decisões estratégicas. As informações são da prefeitura.Para ter agilidade nos embarques nos ônibus, os usuários podem emitir, sem custo, o seu Cartão TRI de Passagem Antecipada do sistema de bilhetagem eletrônica, e fazer recargas pelo app TRI POA, disponível para smartphones ou tablets. Os passageiros também podem adquirir no aplicativo uma passagem única em QR Code ou comprar até dez unidades, com pagamento por pix. Após a compra, o QR Code fica disponível dentro do aplicativo para ser apresentado ao validador ao passar na roleta do ônibus. Para consultar a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, ou para planejar seus deslocamentos e se informar sobre as linhas e itinerários do transporte público, os usuários podem utilizar os aplicativos Cittamobi, Moovit, e TRI, o app do Cartão TRI, ou verificar as tabelas nos serviços de consulta disponíveis no site linhas.eptc.com.br e no aplicativo 156+POA.Linhas com ampliação na oferta de viagens:Bacia Norte / Nordeste - MOB (2 linhas)• 621 - Nova Gleba/Santa Rosa, +14 viagens• 627 - Agostinho, +10 viagensBacia Sul - Viva Sul (7 linhas)• 165 - Cohab, +10 viagens• 251 - Alpes, +14 viagens• 267.2 - Lami (Via Beco da Vitória), +2 viagens• 272.6 - Moradas da Hípica via Costa Gama, 12 viagens• A74 - Alimentadora Canta Galo/Extrema, +1 viagem• D67 - Lami Via Belém Novo/Direta, +1 viagem• R67 - Rápida Lami Via Belém Novo, +3 viagensBacia Leste / Sudeste - Mais/Via Leste (7 linhas)• 394.6 - Quinta do Portal/Mapa até Salgado Filho, +10 viagens• 395 - Quinta do Portal/Salgado Filho, +1 viagem• 395.3 - Quinta do Portal/Via Ipiranga, +1 viagem• 397 - Bonsucesso, +1 viagem• 397.3 - Bonsucesso via Ipiranga, +1 viagem• 441 - Antônio de Carvalho, +6 viagens• R32.1 - Rápida - Bonsucesso/Parada 13, +10 viagens