Irmão Valdicer Fachi toma posse como diretor-adjunto do Hospital São Lucas da Pucrs

O Hospital São Lucas da Pucrs (HSL) realizou nesta segunda-feira (21) a cerimônia de posse do novo diretor-adjunto da instituição, Irmão Valdicer Civa Fachi. Em sua mensagem de boas-vindas ao Irmão, o diretor-geral Oswaldo Balparda destacou a importância do reforço na gestão para o desenvolvimento de projetos e ações no hospital em um momento ímpar, de novo Planejamento Estratégico e objetivos bem definidos para o futuro. “Recebemos o Irmão Fachi neste momento especial em que damos novos passos, para que nossos valores sejam cada vez mais postos em prática e para que cada vez mais nossos processos reflitam nossos valores na prática, façam parte do dia a dia de todos e todas”, ressaltou.

LEIA TAMBÉM: Plataforma usada pelo Hospital São Lucas da Pucrs transcreve conteúdo de consultas médicas



Em seu discurso de posse, Irmão Fachi destacou que assume a função com alegria, ciente dos desafios e oportunidades de melhorias. “Faço neste momento um convite para que trabalhemos como um time, como um corpo integrado e corresponsável. E peço ao Divino Espírito Santo por meio da Boa Mãe e de São Lucas, a sabedoria e energia necessárias para a missão a mim confiada. Sejamos juntos os guardiões do sonho e do carisma de Marcelino Champagnat. Que nossa família HSL seja, nas palavras de nosso superior geral, Ir. Ernesto Sánchez, lar para todos, rio de vida”, encerrou.



Trajetória dedicada aos valores Maristas Em seu discurso de posse,. “Faço neste momento um convite para que trabalhemos como um time, como um corpo integrado e corresponsável. E peço ao Divino Espírito Santo por meio da Boa Mãe e de São Lucas, a sabedoria e energia necessárias para a missão a mim confiada. Sejamos juntos os guardiões do sonho e do carisma de Marcelino Champagnat. Que nossa família HSL seja, nas palavras de nosso superior geral, Ir. Ernesto Sánchez, lar para todos, rio de vida”, encerrou.

Valdicer Civa Fachi, nasceu na cidade de Arvorezinha. Ingressou na Casa de Formação Marista no ano de 1984, em Bom Princípio, fez o noviciado na cidade de Passo Fundo nos anos 1990 e 1991, realizando a primeira Profissão Religiosa no dia 8 dezembro de 1991 e a Profissão Perpétua em 1997.



Fachi é graduado como Bacharel e Licenciatura em Teologia pela PUCRS com Especialização em Teologia Pastoral Universitária pela Pontificia Universidad Javeriana - Colômbia. É Bacharel e Licenciado em Letras, Português e Inglês pela UNISC. Também estudou Mariologia no Marianum, em Roma.



Durante a sua carreira atuou como professor, Coordenador de Pastoral em Colégios Maristas, Secretário Provincial, Secretário Executivo da UMBRASIL, Diretor de Colégios, Coordenador Provincial de Pastoral. Foi missionário na Amazônia, membro da comissão internacional da Missão Marista e, por fim, diretor do Departamento da Colaboração para a Missão Internacional do Instituto Marista.