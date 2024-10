Plataforma usada pelo Hospital São Lucas da Pucrs transcreve conteúdo de consultas médicas

O Hospital São Lucas da Pucrs tem investido significativamente em Inteligência Artificial (IA) para aprimorar processos e tratamentos médicos. Vários projetos estão em andamento na instituição em diferentes áreas. “Como hospital universitário, colaboramos com a Escola Politécnica da Pucrs e estamos localizados no BioHub do Tecnopuc, sempre atentos às inovações em saúde. Essa posição estratégica facilita o desenvolvimento de soluções inovadoras como as diversas iniciativas em IA”, salienta Daniel Nunes, coordenador de Inovação do Hospital São Lucas da Pucrs.

Um exemplo é a plataforma de transcrição de consultas, atualmente em fase de validação (POC) em parceria com uma startup. A ferramenta transcreve as consultas médicas e envia o áudio para um algoritmo de IA que sugere possíveis hipóteses diagnósticas com base na literatura médica. Isso permite mais agilidade no atendimento prestado pelos médicos e prontuários mais completos, além de garantir que o profissional possa focar integralmente no paciente.

Outras iniciativas são a MarIA, que utiliza IA para gerar predições que apoiam tanto decisões cirúrgicas pelos médicos quanto administrativas e busca melhorar os resultados clínicos e operacionais; a Noharm, assistente para farmácia clínica que faz a recomendação de prescrições medicamentosas; o Whispers, bot de gestão de leitos em fase de validação que agiliza e facilita a gestão de leitos faz previsões de alta de pacientes e o projeto da startup Exper, que atua no auxílio aos médicos para o diagnóstico de câncer de pulmão utilizando IA para analisar imagens de exames com maior precisão.

Entre os benefícios do uso da IA, Nunes destaca que ferramentas como a transcrição automatizada reduzem o tempo de tarefas administrativas, permitindo que os médicos se concentrem mais no paciente. No caso dos prontuários, a Inteligência Artificial contribui para uma documentação mais rica, com sugestões de diagnósticos baseados em literatura científica, e soluções como Exper e Noharm garantem maior precisão no diagnóstico de câncer de pulmão e segurança nas prescrições, protegendo contra erros humanos.

“A IA é vista como uma ferramenta que complementa o trabalho médico, agregando precisão e segurança. Em unidades ambulatoriais onde a plataforma de transcrição está em teste, os pacientes são convidados a participar, dando consentimento para o uso da transcrição em uma nuvem de IA, em conformidade com a LGPD”, afirma o coordenador de Inovação do Hospital São Lucas.