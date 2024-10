Fila para mamografias deve ser zerada até o fim do ano em Porto Alegre

O Outubro Rosa, mês destinado à conscientização do câncer de mama, começou com 3.837 solicitações para mamografia e 2.542 para ecografia mamária em Porto Alegre. A média de tempo para casos prioritários é de cinco dias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o objetivo é zerar a fila de espera até o final deste ano.



Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam que Porto Alegre é a capital com a maior incidência de casos de câncer de mama, com 660 casos a cada 100 mil habitantes. As campanhas de conscientização sobre a doença contribuem para o aumento na procura pela realização de exames, principalmente, nesta época do ano.

exame é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja palpável. O exame também é recomendado para mulheres de qualquer idade que já apresentem risco elevado de desenvolver câncer de mama.



Além das cheias, uma análise realizada entre janeiro de 2023 e setembro deste ano revelou que 23% das mulheres que realizaram o agendamento não compareceram aos exames. Em janeiro, a média de absenteísmo chegou a 59%. Ritter, no entanto, classifica a mamografia como "volátil", pois as solicitações continuam ocorrendo.

O número de pessoas na fila de espera está aliado a um terceiro fator. Nos últimos dois meses, a realização de exames na Clínica Beira Rio, uma das maiores prestadoras de mamografia, foi interrompida devido ao novo edital. “O contrato de cinco anos venceu e realizamos um novo edital, uma das maiores prestadoras não conseguiu entregar a documentação em tempo hábil e houve um atraso de dois meses”, explica o secretário.



Procurada pela reportagem, a prestadora destacou que, depois de dois meses, a realização de mamografias foi retomada na última segunda-feira (7). Já os exames de raio X serão retomados apenas na próxima sexta-feira (11). “Desde o dia 24 de junho, paramos de atender todo o SUS. Agora, conseguimos organizar os valores”, explica o gerente Marcelo Reali. A clínica realiza 74 mamografias diariamente.



A oferta anual de mamografias em Porto Alegre passa de 30 mil exames, distribuídos entre seis prestadores, sendo eles, as clínicas Beira Rio e Ilha Porto e Pasquali, os hospitais Fêmina, Materno Infantil Presidente Vargas e São Lucas, além do Sesc RS.



Segundo a SMS, a oferta também aumenta no mês de outubro. A partir desta semana, o Hospital Vila Nova, na zona Sul de Porto Alegre, irá ofertar mil exames de mamografia por mês. Já o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas vai ofertar mais 200 exames.