Bate-papo no Hospital Moinhos de Vento marca início do Outubro Rosa

Marcando o início do Outubro Rosa, mês tradicionalmente dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, o Hospital Moinhos de Vento promoveu, na tarde desta terça-feira (1º), um bate-papo, reunindo pacientes, familiares e profissionais da saúde sobre a importância de debater este tema.

O evento foi realizado em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), que, através de sua coordenadora de Comunicação, Mely Paredes, oficializou a campanha oficial do grupo neste ano, prometendo foco na perspectiva dos pacientes oncológicos.

O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro com maior número de novos casos da doença - e o quarto em óbitos. Em 2023, ocorreram 1.468 mortes pela doença no Estado. A taxa bruta de incidência estimada para este ano no RS é de 62,7 casos para cada 100 mil mulheres, enquanto no País a taxa estimada é de 66,5.