Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 28 de setembro a 4 de outubro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 28 de setembro e 4 de outubro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Rede gaúcha abre farmácia com padaria, hortifruti, flores e até espaço de churrascoNova farmácia da São João passa a ter padaria, flores, café e até área de churrasco. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Farmácias São João/Divulgação/JC.2. Rede abrirá maior outlet de calçados do RS em megaloja em Porto AlegreA revitalização se tornou obrigatória depois das cheias que causaram grandes danos na operação. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Evandro Oliveira/JC.3. Porto Alegre terá mulher no Executivo pela primeira vez na históriaAs quatro principais chapas da disputa são compostas por mulheres. Matéria: Lívia Araújo. Foto: Montagem/JC.4. Carrefour reabre hipermercado em cidade da RMPA cinco meses após enchenteHipermercado do Carrefour situado o bairro Mathias Velho teve de ser recuperado pós-cheias. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.5. Novo centro logístico no RS será acima de rodovia para evitar risco de cheiasProjeto prevê construção que reduza os riscos de inundação em área em Nova Santa Rita. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Barzel Properties/Eld Land & Development/Divulgação/JC.