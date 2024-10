Rede abrirá maior outlet de calçados do RS em megaloja em Porto Alegre

A megaloja de uma das mais tradicionais varejistas gaúchas acaba de passar por uma reforma geral avaliada em R$ 2 milhões no Centro de Porto Alegre. A revitalização, obrigatória depois das cheias que causaram grandes danos na operação, também prepara o ponto para uma novidade: a maior das 350 unidades da Lojas Lebes vai ter um outlet de calçados.

LEIA MAIS: Lebes suspende juros por atraso em cidades com cheias

"Será o maior do Estado", avisa o presidente da Lebes, Otelmo Drebes, que já havia comentado com a coluna Minuto Varejo sobre o plano e só dependia de algumas definições para colocar "na rua".

A filial, na avenida Borges de Medeiros com Largo Glênio Peres, foi uma das 50 atingidas pela inundação de maio. Depois de fazer a reinauguração simbólica da megaloja, na manhã desta quarta-feira (2), a Lebes dirige as energias para o novo negócio que será montado em dois andares do prédio.

"Vai ter produtos de qualidade de coleção anterior de marcas consagradas e lideres do setor", adianta Drebes.

O outlet deve abrir em novembro no quinto e sexto andares, em espaços que eram usados como depósito. Serão cerca de 1,6 mil metros quadrados de área de venda.

A reforma com instalação de novas sinalizações foi feita sem parar a operação EVANDRO OLIVEIRA/JC

Toda a edificação é da varejista. Além de segmentos de eletro, móveis e vestuário, que estão no primeiro ao terceiro andares, e dois do futuro outlet, o quarto piso tem restaurante e, no sétimo, estão café e sala de reuniões.

A reforma para virar a página pós-cheias é marcada pela atualização de sinalizações nos setores e substituição de mobiliário, que não havia ainda sido possível. A loja reabriu em junho, mas sem toda a recuperação. As melhorias também foram feitas com a loja funcionando normalmente.

Outro detalhe conecta com a memória do evento climático. Um manifesto da rede, enaltecendo a superação dos gaúchos, foi estampado em um painel em uma das vitrines.

Um motivo lastreia a nova investida da rede. Drebes comenta que a escolha do segmento com foco em menor preço busca preencher uma lacuna na região e aproveitar o fluxo.

Manifesto enaltecendo os gaúchos foi estampado na vitrine da filial; a fachada tem mega bandeira EVANDRO OLIVEIRA/JC

Mesmo com lojas de outras calçadistas, como Paquetá (hoje da paulista Oscar Calçados) e a catarinense Pittol, que abriu em 2023, o presidente da Lebes acredita que cabe a operação que trabalha com coleções que já saíram das vitrines convencionais:

"A região tem densidade populacional. Em frente à loja, passam diariamente mais de 200 mil pessoas e não têm a oportunidade que estaremos oferecendo", elenca o empresário, entusiasmado com o potencial do outlet:

"É na maior loja da rede, no Centro da maior cidade do Estado, que acredito demais. Não tem como dar errado. Vai ser um sucesso".

A venda de calçados responde hoje por 10% da receita do grupo, que deve ficar em R$ 1,6 bilhão em 2024, diz o presidente. No grupo de vestuário, bazar e cama, mesa e banho, a categoria representa 25% a 30% do faturamento.

Drebes descarta levar a área focada em calçados de menor preço para outras filiais da rede.